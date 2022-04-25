فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا موسعا للنيابة العامة الروسية

يعقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا موسعا للنيابة العامة الروسية اليوم الإثنين، لبحث أداء الادعاء العام والخطط المستقبلية لتعزيز سلك النيابة وحماية سيادة القانون في البلاد.

وقال الكرملين إنه خلال الاجتماع، سيتم تلخيص نتائج عمل سلك النيابة لعام 2021 وتحديد المهام المستقبلية لتعزيز القانون والنظام العام في البلاد.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس والمدعي العام يعقدان عادة مثل هذه الاجتماعات بشكل سنوي، ففي يناير الماضي حضر بوتين اجتماعا عاما للنيابة أقيم بمناسبة الذكرى الـ300 لتأسيس النيابة العامة الروسية.

وفي وقت سابق، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الوضع في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي أخبر رئيس المجلس الأوروبي أنه بعد تحرير ماريوبول، أصدر أمرًا بإلغاء الهجوم على آزوفستال، وضمان الحياة لكل من ألقى سلاحه.

وجاء في بيان الكرملين الذي أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إنه بعد تحرير ماريوبول، ولأسباب إنسانية، صدر أمر بإلغاء الاعتداء على المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال. في الوقت نفسه، يكفل لجميع جنود القوات المسلحة الأوكرانية ومقاتلي الكتائب الوطنية والمرتزقة الأجانب الذين ألقوا أسلحتهم الحياة والمعاملة اللائقة وفقًا للقانون الدولي وتوفير الرعاية الطبية المؤهلة.. لكن نظام كييف لا يسمح باغتنام هذه الفرصة".