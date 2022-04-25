الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يكتشف حقلا ضخما للنفط قبالة جزر الكنارى

حقل نفطي في حوض مدينة
حقل نفطي في حوض مدينة أغادير

اكتشفت شركة Europa Oil & Gas البريطانية المسؤولة عن التنقيب في الواجهة البحرية الأطلسية جنوب المغرب، حقلا نفطيا في حوض مدينة أغادير، تقدر قيمة احتياطياته الدولارات.

 

وأشار موقع "موتورباسيون" الإسباني، الذي نشر الخبر، إلى أن "الاكتشاف كنز.. ويقع على بعد أقل من 200 كم شمال شرق لا غراسيوسا وقبالة الساحل المغربي سيدي إفني وطانطان وطرفاية ويمتد حوالي على مساحة 12 ألف كيلومتر في المحيط الأطلسي".

 

وأضاف: "تقدر قيمة الاستكشاف بحوالي 110 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2020، عندما بلغ 112 مليار دولار".

 

وأثار الاكتشاف النفطي، جدلا واسعا في إسبانيا، عقب اعتبار مواقع إخبارية وتلفزيونية وجهات معادية للمغرب، أنه "يقع في الحدود البحرية لجزر الكناري التابعة لإسبانيا".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي الباريس، ورئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، بأن "الاكتشاف يقع ضمن المياه الإقليمية للمغرب، وليس عكس ما روج له"

المغرب مصادر اسبانيه جزر الكناري الكناري اسباني نفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء سيدة على فتاة لعدم ارتدائها الحجاب

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

الاختيار 3 الحلقة 23.. تسريب للشاطر يكشف خطته للسيطرة على رجال الأعمال: «مبقولش إعدمه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة