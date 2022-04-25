الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الإثنين 25 أبريل 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدم موقع «hindustantimes» توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل 

من المرجح أن تضيع الأموال من خلال التخمين في سوق الأوراق المالية، سيجد الأشخاص المهتمون بالشكل أنه من المفيد اتباع نظام غذائي مختلف.

برج الثور

أولئك الذين يعملون في صناعة المنسوجات والسجاد سيحصلون على صفقة خارجية مربحة، كما أثبتت العلاجات البديلة أنها ممتازة للحصول على صحة أفضل. 

برج الجوزاء  

ستساعدك المشورة المالية في اختيار مخطط الاستثمار الصحيح، وقد تحصل على صفقة جيدة في سوق السلع المستعملة.

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 23 أبريل 2022

برج السرطان 

قد يتوقع البعض الهدايا أو النقود اليوم، من المحتمل أن تمارس تمارين روتينية. يبدو اليوم ممتعًا ، حيث يمكنك قضاءه مع الأصدقاء والأقارب. 

برج الأسد

هذا هو الوقت المناسب لشراء العقارات وإتمام المعاملات المالية الأخرى، فالترقية التي كنت تتوقعها منذ فترة طويلة قريبة. 

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 15 أبريل 2022

برج العذراء 

من المحتمل أن تزيد أرباحك مع نضوج الاستثمارات السابقة، ومن المرجح أن يؤدي تعلم مهارات جديدة إلى إبقائك موظفًا بأجر. 

برج الميزان 

يمكن توقع مكاسب غير متوقعة، فهناك طلب هائل في مجال عملك، ومن المقرر أن يظل المهتمون بالصحة في حالة جيدة. 

برج العقرب 

قد تأخذ الأمور المالية الأولوية على الأمور الأخرى اليوم، سوف تستمتع بصحبة الأصدقاء و يمكنك التنافس على جميع الإنجازات في العمل.

برج القوس 

قد يأتيك المال من جهات غير متوقعة ويعمل على استقرارك ماليًا، كما يتمتع كبار السن بصحة جيدة ويتخلصون من المشاكل الطفيفة التي تصيبهم. 

برج الجدي 

سيبقيك المزاج المبهج قانعًا جسديًا وعقليًا، ومن المتوقع يوم ممتاز للأشخاص الذين يعملون من المنزل، ومن المقرر أن يتحسن الأداء على الصعيد الأكاديمي. 

برج الدلو

سوف تجدك حياتك المنضبطة في اللون الوردي للصحة، أولئك الذين يعملون في مجال العقارات سيجدون أن الأعمال التجارية تتحول إلى أرباح.

برج الحوت

هناك الكثير من التقدير لك على الصعيد المهني، فأولئك المثقلون بالتوترات العقلية سيتمكنون من العثور على راحة البال.

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وائل لطفي

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