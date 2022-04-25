الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون يبحث مع جوتيريش تقديم مساعدات إنسانية لسكان ماريوبول

جونسون
جونسون

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تم خلالها بحث سبل تقديم مساعدات إنسانية لسكان ماريوبول.

وقال المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء البريطاني في بيانها: "بحثنا المخاوف المشتركة بشأن الضربات على المناطق التي تحاصرها القوات الروسية، مثل ماريوبول وخيرسون، وضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية وضمان مغادرة المدنيين".

وأضاف البيان: "شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة التضامن العالمي مع الأوكرانيين، والتأكيد على أن المملكة المتحدة تواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها".

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته لموسكو في 26 أبريل بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وفي 28 أبريل سيزور أوكرانيا.

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