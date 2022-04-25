كشفتها الحلقة 23 من «الاختيار 3».. خطة الإخوان للاستيلاء على أموال رجال الأعمال

ما زال مسلسل "الاختيار3 - القرار-"، يعرض اللحظات الحاسمة التي عاشتها مصر في عهد جماعة الإخوان الإرهابية وجاءت في الحلقة الـ 23، خطة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، لمحاربة رجال الأعمال والاستيلاء على أموالهم.

وتضمنت الحلقة خطة خيرت الشاطر للسيطرة على رجال الأعمال وذلك في التسريب عندما طلب بتحرك من الهيئات القضائية للتحقيق في مخالفات - كما يدعي - رجال الأعمال وعلى رأسهم أحمد بهجت، وساويرس، وكان الهدف من ذلك الاستيلاء على أموالهم وعلى قنواتهم الفضائية.

وهذا لم يكن الاحتكاك الوحيد من قبل جماعة الإخوان الإرهابية برجال الأعمال فكان دائمًا لقيادات جماعة الإخوان منذ عهد حسن البنا، حلم في الوصول إلى الحكم وكانوا يضعون خطة محكمة من قبل أعضائهم في التسلسل في مؤسسات الدولة للسيطرة عليها، ومن بينها التغلغل في مجال إدارة الإعمال ليتمكنوا من إقامة دولة خاصة بهم من خلال تمويل الجماعة وأهدافها.

وكان هناك العديد من رجال الأعمال الذين كانوا منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية يقومون بأنشطة تجارية تتمثل في عسل الأموال لتحقيق ثروات طائلة لتسهيل أهدافهم في إسقاط الدولة والسيطرة على عقول الشباب والأطفال وزرع أفكار التنظيم فى عقولهم وتم إدراجهم ضمن صفوف الجماعة الإرهابية.

وكان رجال الأعمال التابعين للإخوان يمتلكون مكاتب السياحة والسفر ومكاتب الخدمات الاجتماعية والمراكز الإسلامية، التى يسيطرون على مجالس إداراتها والروابط والجمعيات فى جمع التبرعات وتجنيد الشباب، لضمهم فى التنظيمات الإرهابية المسلحة مثل داعش والقاعدة وغيرها فى العراق وسوريا وليبيا واليمن، كما أنهم يستغلون أنشطة تلك الجمعيات، والروابط التابعة لها فى غسيل الأموال وتسريب الأرصدة غير الشرعية وإخفائها بهدف التجارة فى السلاح، وتمويل شراء السلاح للتنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان.

-السويركي

وكان من أبرز رجال الأعمال الذين ساهموا في تمويل الجماعات الإرهابية، سيدر رجب السويركي ، مالك سلسلة محلات "التوحيد والنور" الشهيرة في البلاد، وذلك بتهمة تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

-مالك جهينة

كما يواجه رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، تهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وتم التحفظ على جميع ممتلكاته.