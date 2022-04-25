ترحيب عربى ودولى بفوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية

عقب إعلان فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، انهالت ردود أفعال الدولية والعربية على الفور للترحيب بانتخابه، متطلعة إلى مواصلة العمل والتعاون مع فرنسا.

ترحيب أوروبي وغربي واسع بفوز ماكرون

وقام قادة الاتحاد الأوروبي بتهنئة ماكرون حيث رأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها "التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية".



وقال ميشال على "تويتر": "في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج الى أوروبا صلبة والى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية".

بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "أبدي ارتياحي الى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معا، سنمضي قدما بفرنسا واوروبا".

ألمانيا

من جانبه، هنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس ماكرون على فوزه في الانتخابات، حيث يرى أن الذين صوّتوا له أرسلوا "إشارة قوية لصالح أوروبا".



وكتب على تويتر بالفرنسية: "تهانينا"، قائلا بالألمانية: "تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد".

إيطاليا

في حين رأى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن فوز ماكرون الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا.

بريطانيا

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سروره بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا، مؤكدا أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة "الأكثر قربا".



وغرد جونسون بالفرنسية: "أهنىء إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية الفرنسية. فرنسا هي أحد الحلفاء الأكثر قربا والأكثر أهمية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معا على موضوعات رئيسية بالنسبة الى بلدينا والى العالم".

كندا

وقام أيضًا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتهنئة ماكرون بإعادة انتخابه، قائلًا إنه "يتطلّع إلى مواصلة العمل" معه.



وكتب ترودو على "تويتر"، مرفقًا نصّه بصورة تجمعه بماكرون: "تهانينا ايمانويل ماكرون. أتطلّع لمواصلة العمل معًا على القضايا الأكثر أهمية للناس في كندا وفرنسا - من الدفاع عن الديموقراطية إلى مكافحة تغير المناخ إلى خلق وظائف جيدة ونمو اقتصادي للطبقة الوسطى".

دول عربية تهنئ ماكرون بفوزه في الانتخابات

مصر

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على فوزة بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار.



وأكد الرئيس السيسى فى منشور له على مواقع التواصل الاجتماعى، على أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الإمارات

حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تقديم التهنئة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا.

وأوضح بن زايد، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": “خالص التهاني إلى صديقي ايمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار”.

وكشف بن زايد عن أنه يتطلع مع الرئيس الفرنسي إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك.