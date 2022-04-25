العائدون الحلقة 23| بدء مخطط إعداد عناصر «داعش» بأحد مراكز تدريب الكوماندوز لـ 3 أشهر

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل العائدون، بدء مخابرات دولة أجنبية في تنفيذ مخطط تدريب عناصر “داعش” داخل أحد مراكز تدريب الكوماندوز لـ 3 أشهر، بغطاء من أحد شركات الحراسة التابعة لجهاز مخابرات الدولة الأجنبية.

مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it، وهو بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل الذي يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.