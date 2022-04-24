العائدون الحلقة 23| انتحار طليقة والي «داعش» بعد فشل مخططها لاغتيال «سياف»

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة الـ23 من مسلسل العائدون، انتحار طليقة "والي داعش" بالسم، بعد فشل محاولتها لاغتيال “السياف” بالسم ومصرع "نزار" بدلًا منه.

مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it، وهو بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.