آليات انتخاب مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية

بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءًا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الإثنين 9 مايو 2022.

تجري الانتخابات في تلك الفترة بـ14 نقابة عمالية، هي: الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمى، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمى، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربى، البترول، النقل البحرى، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية.

ومن المُقرر أن تُجرى الانتخابات الانتخابات في 16 مايو 2022.

ترصد "الدستور" أبرز ما جاء بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر عام ٢٠١٧ والمعدل سنة ٢٠١٩، حول آليات انتخاب المجالس الإدارية للمنظمات النقابية واللجان النقابية والاتحاد النقابي.

ونص القانون على أن تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها عددًا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوًا، حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية.

وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها من عدد يتراوح بين أحد عشر عضوًا وواحد وعشرين عضوًا.

ويراعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوعي، والجغرافي لكل محافظة، أو مجموعة من المحافظات.

وتنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية لهذا الاتحاد، أو من بين أعضاء مجلس إدارتها، وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد في هذا المجلس.

ويراعى في تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلًا مناسبًا كلما أمكن ذلك.

ويكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط والأحكام الواردة بلائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية.