الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 23.. من هو يحيي حامد وزير استثمار حكومة الإخوان الإرهابية؟

يحيي حامد وزير استثمار
يحيي حامد وزير استثمار حكومة الإخوان

تضمنت أحداث الحلقة 23 من مسلسل الاختيار 3 اسم يحيي حامد الذي عينه خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بنفسه وزيرًا للاستثمار في حكومة هشام قنديل الإخوانية.

وفي سياق السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن يحيي حامد وزير الاستثمار في حكومة الإخوان الإرهابية:

- يحيي حامد هو خريج كلية ألسن وأصغر وزير استثمار في عهد مصر بعد فؤاد سراج الدين، كان يشغل منصب مدير وحدة البيع المباشر في شركة فودافون مصر بين 2010 و2012.

- عينه خيرت الشاطر بنفسه وذلك ليكون واجهة له ومن أجل تنفيذ تعليماته الخاصة باقتصاد واستثمار مصر، لذا كان ينفذ حامد تعليمات الشاطر دون نقاش.

- نشر مقال مدفوع الأجر بمجلة "فورين بوليسي" للهجوم على مصر، يؤكد من خلاله أن مصر مقدمة على الإفلاس، ودعا الولايات المتحدة لوقف المساعدات عن مصر.

- زعم في برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة مباشر أن الرئيس مرسي طهّر جهاز الداخلية من 700 لواء فاسد، ومن المؤسسة العسكرية 400 لواء فاسد في فترة حكمه لإنجاح الثورة، كما زعم أن قائد الحرس الجمهوري كان من المتآمرين على الرئيس المعزول.


ومسلسل «الاختيار 3» يواصل كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.
«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.
ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 اتساع رقعة استمارات تمرد في ربوع مصر رفضا لحكم الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي.
وشهدت الحلقة 22 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يظهر فيه نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر بحضور القيادي الإخواني محمد مرسي، وهو يهاج القضاء المصري.
ويقول خيرت الشاطر في الفيديو: «جيلي أنا والناس اللي تعاملت مع عبدالمجيد محمود في تاريخه الطويل كله، أو مع عادل عبدالسلام جمعة كقاضي، كلنا لا نثق في هؤلاء الناس ولا بنسبة واحد في المليون».
أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:
ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي
صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي
كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني
أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات
أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية
خالد الصاوي: خيرت الشاطر
عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية
بيومي فؤاد: سعد الكتاتني
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON
يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء
مواعيد الإعادة على قناة ON E
يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء
مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

الحلقة 23 مسلسل الاختيار3 يحيي حامد وزير ا للاستثمار خيرت الشاطر فورين بوليسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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