برلمانى: الإفراج عن الشباب مثال لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ثمن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الرئيس حريص على الشباب المصرى وإدخال الفرحة علي قلوب أسرهم.

وقال وهدان، إن الرئيس يسعى جاهدا كلما سمحت الفرصة على الإفراج عن الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع ويأتي ذلك تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مثل هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة، كما أنه يعد نموذج جيد في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

في السياق نفسه، ثمن الدكتور أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا، وتنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

وتوجه شلبي، في بيان أصدره، اليوم الأحد، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك، وهو ما يعكس الإهتمام الرئاسي الكبير بدمج الشباب في المجتمع على كل المستويات الاجتماعية والسياسية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الافراجات المتتالية عن الشباب تأتي تتويجا لقرار الرئيس السيسي منذ سنوات بتشكيل لجنة العفو الرئاسي.

ولفت شلبي، أن اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهاته بحصر أعداد الغارمات ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة عن الظاهرة تعكس رؤيته عن العدالة الاجتماعية والاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية المجتمعية، وأن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم، لأنه هو أب لكل الأسر المصرية.

ودعا شلبي، بأن يشمل قضايا الغارمين والغارمات جزء من نشاط لجنة العفو الرئاسي باعتباره قضية مجتمعية تؤرق الأسر المصرية إلى جانب الشباب.