«مياه المنيا» تنظم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا الاحتفالية السنوية لتكريم حفظة القرآن الكريم من العاملين بالشركة وأسرهم، والتي تقام خلال شهر رمضان من كل عام.

وقال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، إن الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة نظمت احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من العاملين بالشركة وأسرهم، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تحفيزًا للعاملين بالشركة وأبنائهم الذين اجتهدوا في حفظ كتاب الله، حيث أن هذه المسابقة تعقد كل عام في شهر رمضان الكريم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تشكيل لجنة لاختبار المتقدمين لهذه المسابقة، مضيفًا أن الشركة تعمل على مشاركة العاملين بها في كافة المناسبات، وأن الشركة تعمل جاهدة على مكافأة العاملين في كافة المجالات لتشجيعهم وتحفيزهم.

ومن ناحيتهم، أكد الحاضرون بالاحتفالية على سعادتهم بالتكريم، والذي من شأنه بث روح الولاء و الانتماء للشركة والوطن.

من ناحية أخرى، تقدم المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس إدارة الشركة، بخالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع والتي تتواكب مع قرب احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يديم الله على مصر بالأعياد والفرحة والسعادة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تؤكد لأهالي المحافظة أنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي بخصوص مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال أيام الأعياد فعليهم الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من أي خط محمول، وستقوم الشركة ببحث ودراسة الشكاوي وسرعة حلها والرد علي كافة الاستفسارات على مدار الأربع وعشرون ساعة، مشيرًا إلى حرص الشركة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المنياوي.

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم

تكريم مياه المنيا للعاملين بالشركة من حفظة القرآن الكريم