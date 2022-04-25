الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ثقافة شرم الشيخ تختتم ليالي رمضان للفنية والثقافية

جانب من فعاليات قصور
جانب من فعاليات قصور الثقافة

نظم إقليم القناة وسيناء الثقافى، برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث يأتى ذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بشهر رمضان المبارك.

 اختتمت الفرع ليالي رمضان الفنية والثقافية بقصر ثقافة شرم الشيخ، بأمسية شعرية، قدمت خلالها الشاعرة امال يوسف قصيدة بعنوان "دواريني"، كما قدم الشاعر محمد صبيح قصيدة بعنوان "وحدك"، وتخلل الأمسية عدة فقرات غنائية للمطربين عمر العدلي، وعلي عبد اللطيف، بالإضافة الي الموهبة أدام احمد قدم مقتطفات من اغاني الراب، تقديم وإشراف وبمشاركة أميمة أسماعيل.

فى الوقت نفسه، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة  من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، إطلاق ندوات التثقيف الرقمي والمالي وذلك ضمن أعمال محور "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية " بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية بعدد من المشروعات التي تستهدف سد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والتمكين الاقتصادي الرقمي وخلق مجتمعات ذكية تفاعلية على النحو الذي يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية ، وذلك لموظفي قصور الثقافة بقرى مبادرة "حياة كريمة ".

 تبدأ المبادرة في محافظة أسيوط، بقصر ثقافة أسيوط على مجموعتين، المجموعة الأولى ثلاثين مشاركاً تبدأ 26 ابريل الجارى، والمجموعة الثانية ابتدءاً من 28 ابريل وتتضمن ثلاثين مشاركاً أيضاً لتعزيز الشمول الرقمي والمالي وتكوين كوادر بشرية متميزة لأداء دورهم الثقافي.

 

الكاتب محمد نبيل فرع ثقافة جنوب سيناء الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة ر ثقافة شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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