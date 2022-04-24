الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى، اليوم الأحد، مجموعة من الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري، اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عمر مروان.

يأتى ذلك في إطار حرص الوزير على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في اتخاذ كل السبل التي تكفل وضع أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديلات قانون الشهر العقاري موضوع التنفيذ، كما تكفل ضمان توفير البيئة الملائمة لما حواه هذا القانون من تيسيرات واعدة لنظام الملكية، خصوصا والاقتصاد المصري على وجه العموم.

ورعت وزارة العدل في توزيع المجموعة التي حلفت اليمين القانونية أمام وزير العدل اليوم بتوزيعهم على مختلف مأموريات الشهر العقاري بالقاهرة الكبرى والوجه البحري بما يساعد على ضمان تخفيف الكثافة المتوقعة للطلبات على هذه المأموريات.

كما تؤدى مجموعة أخرى اليمين القانونية من الأعضاء الفنيين أمام وزير العدل، وذلك قبل تسلم عملهم بعد توزيعهم على مأموريات الوجه القبلى.

من جانبه، قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع الشهر العقاري والوثيق، إن مصلحة الشهر العقاري تؤكد على التدريب المستمر لكل الفئات والدرجات الوظيفية التي تشارك في تطبيق المنظومة الجديدة لتسجيل العقارات فى مصر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل.

وأوضح رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، أن الأعضاء الفنيين وجميع الفئات التي تشارك فى تطبيق القانون تم تدريبها بعقد حلقات بالمقار المعدة لذلك فى المصلحة أو فى وزارة العدل، سواء عن طريق الحضور شخصيا أو باستخدام تقنية التدريب عن بعد بالوسائل الحديثة والفيديو كونفرانس.