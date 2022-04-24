الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وزير العدل
وزير العدل

أدى، اليوم الأحد، مجموعة من الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري، اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عمر مروان.

يأتى ذلك في إطار حرص الوزير على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في اتخاذ كل السبل التي تكفل وضع أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديلات قانون الشهر العقاري موضوع التنفيذ، كما تكفل ضمان توفير البيئة الملائمة لما حواه هذا القانون من تيسيرات واعدة لنظام الملكية، خصوصا والاقتصاد المصري على وجه العموم.

ورعت وزارة العدل في توزيع المجموعة التي حلفت اليمين القانونية أمام وزير العدل اليوم بتوزيعهم على مختلف مأموريات الشهر العقاري بالقاهرة الكبرى والوجه البحري بما يساعد على ضمان تخفيف الكثافة المتوقعة للطلبات على هذه المأموريات.

 كما تؤدى مجموعة أخرى اليمين القانونية من الأعضاء الفنيين أمام وزير العدل، وذلك قبل تسلم عملهم بعد توزيعهم على مأموريات الوجه القبلى.

من جانبه، قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع الشهر العقاري والوثيق، إن مصلحة الشهر العقاري تؤكد على التدريب المستمر لكل الفئات والدرجات الوظيفية التي تشارك في تطبيق المنظومة الجديدة لتسجيل العقارات فى مصر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل.

وأوضح رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، أن الأعضاء الفنيين وجميع الفئات التي تشارك فى تطبيق القانون تم تدريبها بعقد حلقات بالمقار المعدة لذلك فى المصلحة أو فى وزارة العدل، سواء عن طريق الحضور شخصيا أو باستخدام تقنية التدريب عن بعد بالوسائل الحديثة والفيديو كونفرانس.

ادي الأعضاء الفنيين الشهر العقاري اليمين القانونية وزير العدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

ماركو أسينسيو لـ«الدستور »: صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وفوجئت بعدم تأهل مصر إلى المونديال

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون بين مصر والأردن والإمارات

«مياه سوهاج» تكشف تفاصيل حادث انفجار أسطوانة كلور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة