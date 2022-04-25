باسل الحيني: نستهدف زيادة حصة مصر للتأمين في السوق

أكد باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أهمية بذل مجهود أكبر لتحقيق المستهدف من الشركة، وزيادة حصتها السوقية ولا سيما بعد اتباع سياسة انتقائية سليمة فى التأمين الطبى.

وطالب الحينى الشركة بالعمل بصورة أفضل لزيادة الحصة السوقية والأرباح، ولا سيما فى ظل ما شهده السوق من تحريك سعر الدولار، وتاثيراته على المجموعة.

وطالب بأهمية التوسع فى قطاع التأمين على السيارات التكميلي.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، أواخر العام الجارى فى البورصة، كما نسعى إلى طرح مصر للتأمين أيضا الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال حفل إفطار شركة مصر للتأمين اليوم بحضور الوزير، وباسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، وعمر جودة رئيس شركة مصر للتأمين، وقيادات التأمين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى للارتقاء بشركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، بما يضمن تحقيق ربحية جيدة من خلال حصة سوقية مناسبة ربما ينعكس بالإيجاب على العاملين، لافتا أن قطاع التأمين من اهم قطاعات الوزارة، والتى تحقق نتائج متميزة نظرا للمجهود المبذول من المجموعة ومن قياداتها.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام اهتمام ان الوزارة بتطوير قطاع التأمين وتحسين أداء الشركات التابعة العاملة فى هذا المجال، من خلال إستراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور.

وأوضح أن من بين محاور التطوير تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية لشركات التأمين، وتنمية العنصر البشرى من خلال الاهتمام بالتدريب وتنمية المهارات الإدارية والبيعية، فضلا عن الاستعانة بعدد من الخبراء الاكتواريين، وتحسين أساليب إدارة الاستثمارات المالية الضخمة لمجموعة القابضة للتأمين لتعظيم العوائد المحققة منها، والتحول الرقمى من خلال الميكنة وإدخال نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة.