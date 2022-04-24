«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة جديدة لزيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 1 إلى 30/ 6/ 2022.

وجلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرًا.

وقال الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تعليمات من القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الأساسية بمدة لا تقل عن 6 أشهر يتم تجديدها دوريًا.