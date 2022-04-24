شمال السويس وأكتوبر والشروق.. استعدادات لاستقبال الأعياد

إستعداداً لأعياد الربيع و"شم النسيم"

شمال خليج السويس

كلفت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة شمال خليج السويس، إدارة التنمية والزراعة بتكثيف أعمال المسطحات الخضراء وأعمال الزراعة بالمدينة، ووجهت بتكثيف أعمال صيانة وتجهيز المسطحات الخضراء المتنزهات المفتوحة بالمدينة، وذلك في إطار الاستعداد لأعياد الربيع و"شم النسيم".

وأوضحت أسماء مخلوف، أن يجري بالمدينة أعمال التجميل بكافة الأحياء والطرق الرئيسية بالمدينة، ويجري تنفيذ أعمال شبكات الري الخاصة بالحدائق العامة بالمدينة.

وأكدت رئيس جهاز تنمية مدينة شمال خليج السويس، أن جهاز المدينة يستقبل أعياد الربيع خلال إضافة لمسة جمالية أعمال زيادة الرقعة الزراعية والتصميمات الخاصة بأعمال التشجير التي يتم تنفيذها من بالميادين والأحياء العامة والفرعية.

الشروق

وفي نفس السياق أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، على رفع حالة الاستعداد وتكثيف فرق صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات، وجاء ذلك في إطار الاستعداد لأعياد الربيع و"شم النسيم" وفي ظل إقبال المواطنين على زيارة الحدائق المفتوحة بالمدينة.

وأضاف عبد اللطيف بشارة، أنه تم توجيه فرق إضافية متواجدة بصفة مستمرة لإجراء النظافة العامة ورفع أي مخلفات من المسطحات الخضراء بهدف إضفاء الراحة والطمأنينة للمواطنين أثناء تنزهم بالحدائق، وأيضاً ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بمدينة الشروق.

الصالحية الجديدة

وفى نفس السياق، قام المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بتكليف إدارة الزراعة برفع كفاءة للمسطحات الخضراء والحدائق بمختلف أنحاء المدينة وإعادة زراعة النباتات الملونة وإزالة الزراعات الضعيفة لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين للاحتفال بأعياد الربيع، مشددا على إدارة التنمية على المتابعة المستمرة خلال فترة أعياد الربيع وعيد الفطر للارتقاء برفع المستوى الحضاري للمدينة.

6 أكتوبر

ونفس السياق، أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن جهاز المدينة يستعد لاستقبال أعياد القيامة المجيد وأعياد الربيع في ثويها الجديدة.

كلف عادل النجار، إدارة التنمية الزراعية، بضرورة تكثيف أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء ورفع مخلفات الزراعة، بالإضافة لاستقبال أعمال تقليم الأشجار الفيكس نتدا والنخيل والأسوار النباتية بكافة الأحياء.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء وصيانة المزروعات بالمناطق السكنية، فضلا عن تنفيذ أعمال الزراعية التجميلة بالممشي السياحي والطرق الرئاسية وطريق جمال عبد الناصر ومنطقة البشائر، موضحاً أن يأتي ذلك استكمالاً لخطة الجهاز لتحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال بالمسطحات الخضراء بهدف إظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بها.