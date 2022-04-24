الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الوفد» يؤكد دعم القيادات التنفيذية التي تبذل جهودا في خدمة الوطن والمواطن

رئيس الوفد يلتقي
رئيس الوفد يلتقي محافظ الدقهلية

التقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في ديوان عام المحافظة، بحضور النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ وفؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الوفد وعضو مجلس الشيوخ والنائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ ومحمد حلمي سويلم واللواء سفير نور وأميمة عوض أعضاء الهيئة العليا وباهر السقعان رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الدقهلية وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

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أكد مختار أن حزب الوفد وجريدته يحظيان بمكانة كبيرة في قلبه وقلوب شعب الدقهلية بما له من تاريخ وطني عريق.

محافظ الدقهلية يسلم الدكتور عبد السند يمامة درع المحافظة

وقدم محافظ الدقهلية درع المحافظة للدكتور عبد السند يمامة تكريما وتقديرا له باعتباره نموذج وطني يمثل واحدة من أهم القواعد الوطنية في مصر هو حزب الوفد.

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الوفد حريص على دعم ومساندة القيادات التنفيذية

وأكد يمامة حرص الحزب على دعم القيادات التنفيذية التي تبذل جهودا كبيرة في خدمة الوطن والمواطن، والتي كان أبرزها محافظ الدقهلية الذي يظهر أداءً حثيثا وكفاءة يشهد لها الجميع.

ووجه رئيس الوفد الشكر والتقدير للدكتور أيمن مختار على استقباله لرموز وقيادات بيت الأمة وترحيله الشديد بالقيادات السياسية حرصا منه على تحفيز دور المجتمع المدني المتمثل في الأحزاب التي تحرص على تقديم كافة الجهود التي تخدم الوطن والمواطن.

فيما أشاد النائب الوفدي طارق عبد العزيز بجهود الدكتور أيمن مختار على ما يقدمه من أفكار ومشروعات وجهود جميعها لصالح المواطن في المقام الأول، فضلا عن تميزه برحابة الصدر لاستيعاب الجميع دون تمييز واستقبال كافة الأفكار من مختلف الأحزاب والتيارات الداعمة للوطن والمواطن.

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وثمن الدكتور ياسر الهضيبي بدور محافظ الدقهلية في دعم الوطن، مشيرا إلى أنه يتمتع بالشباب والحيوية والنشاط ويعمل على الأرض وبشاهد أهالي المحافظة فإنه قدم العديد من الإنجازات.

وأكد الهضيبي أن حزب الوفد يدعم المحافظين ويسلط الضوء على المجهود الذي يقومون به من أجل تقديم الأفضل للوطن والمواطن، لافتا إلى أن الوفد يدعم جميع مؤسسات الدولة من أجل رفعة الوطن.

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وفي نهاية اللقاء اصطحب محافظ الدقهلية رئيس الوفد والوفد المرافق له في جولة تفقدية داخل ديوان عام المحافظة للتعرف على الإدارات الموجودة وطبيعة العمل داخلها.

الدكتور عبد السند يمامة الوفد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بيت الأمة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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