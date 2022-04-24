الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الرقابة التجارية تضبط أحد السيارات المحملة بملابس مصرية الصنع مثبَت عليها تكت وارد الخارج

ضبط سيارة محملة بملابس مصرية الصنع مثبَت عليها تكت وارد الخارج

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط إحدى السيارات المحملة بملابس مصرية الصنع مثبَت عليها تكت وارد الخارج؛ لإيهام المستهلكين بأن المنتج صناعة مستوردة، بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بدائرة حي الجنوب.

FB_IMG_1650809163366

ولفتت مديرية التموين في بيانها، أن الملابس محلية الصنع ولكن مبالغ فى أسعارها مختلفة الأنواع، هذا ما قامت بضبطة إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

بقيادة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية خلال الساعات الماضية.

FB_IMG_1650809173293

حيث تمكنت الحملة التى قادها صابر الليلى رئيساً للحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية وبالتنسيق مع العقيد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين ومحمد السعدنى كبير المفتشين من ضبط سيارة ربع نقل محملة بملابس مصرية الصنع (T-Shirts تيشيرت) مختلفة الأشكال والمقاسات والألوان مثبَت عليها تكت وارد الخارج (تكت مضروب) لإيهام المستهلكين بأن المنتج صناعة مستوردة بغرض التربح من فارق السعر وتحقيق مكاسب مادية أكبر دون وجة حق وما يعد مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس  علي المستهلك.

FB_IMG_1650809168961

 تم التحفظ على المضبوطات من الملابس وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه شدد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وفي حالة وجود أي شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.

ملابس سيارات وزارة التموين محافظة مباحث التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

لأول مرة.. «الدستور» ينشر وثائق نادرة لبداية حفر قناة السويس

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23 على شاشة شاشة ON

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة