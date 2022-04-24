ضبط سيارة محملة بملابس مصرية الصنع مثبَت عليها تكت وارد الخارج

الرقابة التجارية تضبط أحد السيارات المحملة بملابس مصرية الصنع مثبَت عليها تكت وارد الخارج

تمكنت الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط إحدى السيارات المحملة بملابس مصرية الصنع مثبَت عليها تكت وارد الخارج؛ لإيهام المستهلكين بأن المنتج صناعة مستوردة، بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بدائرة حي الجنوب.

ولفتت مديرية التموين في بيانها، أن الملابس محلية الصنع ولكن مبالغ فى أسعارها مختلفة الأنواع، هذا ما قامت بضبطة إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

بقيادة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية خلال الساعات الماضية.

حيث تمكنت الحملة التى قادها صابر الليلى رئيساً للحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية وبالتنسيق مع العقيد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين ومحمد السعدنى كبير المفتشين من ضبط سيارة ربع نقل محملة بملابس مصرية الصنع (T-Shirts تيشيرت) مختلفة الأشكال والمقاسات والألوان مثبَت عليها تكت وارد الخارج (تكت مضروب) لإيهام المستهلكين بأن المنتج صناعة مستوردة بغرض التربح من فارق السعر وتحقيق مكاسب مادية أكبر دون وجة حق وما يعد مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس علي المستهلك.

تم التحفظ على المضبوطات من الملابس وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه شدد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وفي حالة وجود أي شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.