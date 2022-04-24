الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحبط محاولة تهريب مخدرات بـ44 مليون جنيه قبل العيد

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي؛ تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتقدر قيمته بنحو 44 مليون جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات؛ نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة، والمكون من 7 عناصر إجرامية من بينهم 4 لهم معلومات جنائية، تخصصوا في نقل وتهريب كميات من المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها، لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن قيامهم بإعداد مخازن سرية، لإخفاء المواد المخدرة داخل سيارات نقل، تمهيدًا لتسليمها لعملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن السويس – جنوب سيناء – الدقهلية؛ تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على 3 طن لمخدر البانجو – 500 كجم لمخدر الحشيش – 200 كجم لمخدر الهيدرو – 10 كجم لمخدر الأفيون – مخبأين داخل مخازن سرية بعدد من السيارات، وكذا ضبط مبلغ مالي – 10 هواتف محمولة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 44 مليون جنيه تقريبًا، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

الداخلية تشكيل عصابي تهريب المواد المخدرة المواد المخدرة مكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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