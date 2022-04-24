«العيد فرحتنا».. إقامة معارض بالإسكندرية لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مخفضة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية بالتنسيق بين جميع المديريات الخدمية والجهات المسئولة عن توفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، لإقامة معارض لبيع مستلزمات العيد تحمل اسم موحد «العيد فرحتنا» بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنسيق وتوحيد الجهود للسيطرة على الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة موجة التضخم العالمية، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع بأسعار مناسبة، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على توفير كافة السلع بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.