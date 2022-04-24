الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى «أحداث مجلس الوزراء»

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 9 مايو.

عقدت الجلسة  بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي.

وتضمن قرار الإحالة، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

الدائرة الأولي إرهاب كاديمية الشرطة حاكمة 3 متهمين لمستشار محمد شيرين فهمي

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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى «أحداث مجلس الوزراء»

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