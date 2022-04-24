خلاف على الإيجار.. تجديد حبس المتهم بقتل قهوجي بمنشأة ناصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عامل متهم بقتل قهوجى في مشاجرة بينهم، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها.

وتبين من المناظرة الأولية لجثة المجني عليه، تبين وجود جرح طعنة عميق، وتهتكات ونزيف حاد من المرجح أنهم سبب الوفاة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفيها (طرف أول "قهوجى "توفى إثر إصابته بجرح طعنى") وعثر بجواره على سلاح أبيض "خنجر" - طرف ثان (عامل "مصاب بجروح بالرأس والوجه").

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب رفض المتوفى دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها ملك الطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء "عُثر على إحداهما بجوار المتوفى" محدثان ما بهم من إصابات التي أودت بحياة الأول بينما لاذ الثاني بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.