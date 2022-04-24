حبس المتهم بقتل «طفلة الشرقية» لكشفها علاقته مع والدتها

قررت نيابة أبو كبير العامة بالشرقية حبس المتهم بقتل طفلة 6 سنوات بعصا خشبية، انتقاما منها لإفصاحها عن وجود علاقة بينه وبين والدتها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مستشفى أبو كبير المركزي بمحافظة الشرقية، استقبل جثة طفلة عمرها 6 سنوات، متوفية إثر كسر بقاع الجمجمة وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، ورود إشارة مستشفى أبو كبير المركزي بوصول "مي أ" 6 سنوات مقيمة دائرة مركز أبو كبير جثة هامدة، إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وسحجات بالجسم، وجود شبهة جنائية في الوفاة، ويجرى ضباط البحث الجنائي التحريات لكشف ملابسات الحادث، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة بالواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2465 إداري مركز شرطة أبو كبير.

وتبين من التحريات الأولية قيام "ب.أ" 25 عاما مقيم دائرة المركز بارتكاب الواقعة، والتعدي على الطفلة بعصى خشبية انتقاما منها لإخبار بعض الجيران بوجود علاقة بينه وبين والدتها، وتبين أن والد الطفلة محبوسة على ذمة قضية مخدرات.