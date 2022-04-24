الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسئولو جهازى النوبارية وبنى سويف يهنئون الأقباط بعيد القيامة المجيد

كنيسة الرسولين
كنيسة الرسولين

توجه المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، إلى كنيسة الرسولين بالمدينة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بالإنابة عن جميع العاملين بالجهاز.

والتقى رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة ومرافقوه، القس يوحنا عبدالملاك "راعى الكنيسة"، وتم تقديم التهنئة له والأخوة المسيحيين بالكنيسة والأخوة المسيحيين بالمدينة، متمنين لهم أن يعيده الله عليهم بكل الخير.

وفي ذات السياق توجه المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، إلى كنيسة  كاتدرائية الشهيد مار مينا، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

والتقى رئيس جهار مدينة بني سويف، القمص أبانوب صبحي، راعي الكنيسة، والقس  بنيامين ناشد، والقس نحميا مشير، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لحرص مسئولى الجهاز على تقديم التهنئة.

وأعرب المهندس خالد رجب، عن خالص المحبة والمودة للأخوة الأقباط، متمنيًا دوام الترابط بين أبناء الوطن.

جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة كنيسة الرسولين عيد القيامة المجيد جهاز مدينة النوبارية الجديدة كنيسة كاتدرائية الشهيد ماريمينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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