جماهير الجمالية تتفاعل مع الفلكلور السكندري بسور القاهرة الشمالى

فى إطار احتفالات وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم بشهر رمضان من خلال ليالى رمضان الثقافية والفنية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالتعاون مع قطاعات الوزارة بسور القاهرة الشمالى في الفترة من 9 إلى 23 رمضان، قدمت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي عددا من الفقرات الفنية على المسرح الروماني، بدأت بعرض فني لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي تضمن أغاني "الحلاج، الفراديس، الحان صوفية، يالا نكمل لمتنا، كوكتيل شعبي، أوبريت الليلة الكبيرة، فوازير جيران الهنا"، أعقبه عرض فنى لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية والتى تفاعل معها حضور الليلة وتضمن عددا من الرقصات التي تعبر عن الفلكلور السكندري ومنها "الصيادين، الحجالة، البنت الاسكندرانية، الصعيدي، كامب شيزار، الحصان، غمزة اسكندراني، لمو الشباك، الفرح السكندرى"، كما أقيمت مجموعة من الورش التي نفذتها الإدارة العامة للفنون التشكيلية وهي "قشرة خشب، برفان خشب أركت، فيانسيه، طباعة، ديكوباج، تطعيم نحاس على خشب، جلود، أشغال معادن"، إلى جانب معرض مركزي نتاج الورش السابق تنفيذها ونتاج المراسم والملتقيات الفنية، وعلى المسرح الصغير قدمت الإدارة العامة للثقافة السينمائية عرض فيلم رسوم متحركة للأطفال بعنوان" Toy Story 4"

أقامت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى عددا من الورش الفنية والحرفية والتراثية، فنفذت الإدارة العامة لثقافة المرأة ورش "خيامية، تطريز وبري، إعادة تدوير"، وأقامت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال ورش "ديكوباج، أشغال حلى، قشرة خشب"، كما قدمت الإدارة العامة للقصور المتخصصة ورش "السجاد والحصير"، إلي جانب تنفيذ الإدارة العامة لثقافة القرية ورش "خرز وإكسسوار، رسم وتلوين، خوص ونخيل، خيامية"، بالإضافة لمجموعة من الورش الفنية للإدارة العامة لثقافة الطفل وهي "موزايك لبوابة النصر، عمل حظاظة من الخرز الملون، عمل كروت تهنئة مجمعة بعنوان "كلنا واحد"، رسم علي الوجه، مجسمات بالكوبيات الورق والشاليموه والجوانتي، عمل كروت معايدة بعيد القيامة وعيد الفطر بورق الكانسون"، كما أقيم عرض مسرح عرائس بعنوان "الوردة الزرقاء" لفريق مسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، بينما قدم صندوق التنمية الثقافية ورش "الخيامية، صدف".

وبالتوازى أقيم معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة تضمن عدد من العناوين والموضوعات المتنوعة في الأدب والرواية، الفن التشكيلي، الشعر، المسرح، بجانب مجلات الأطفال والثقافة الجديدة، ابيض واسود"، بالإضافة إلى مشاركة باقي قطاعات الوزارة، حضر الفعاليات الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ونبيل نعيم مدير عام المهرجانات والمشرف على الاحتفالات بسور القاهرة الشمالى.