نادي تراث الإمارات يكرم مكتب التمثيل العمالي المصري في أبوظبي

كرم نادي تراث الإمارات الملحق العمالي، حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية، لتنظيم أول مبادرة مصرية لدعم المشروعات الصغيرة بدولة الإمارات الشقيقة، والتي افتتحها سفير مصر لدى الإمارات شريف البديوي، وعبد الله المحيربي مستشار مكتب المدير العام للنادي، بالقرية التراثية على شاطئ أبوظبي التابعة للنادي.

مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي

ولاقت المبادرة إقبالاً وترحيبًا من المواطنين ومن أبناء الجالية المصرية وجميع الجاليات وتخللها العديد من الفعاليات والفقرات والمسابقات، بالإضافة لركن للأطفال، وتبادل الدروع بين السفير وممثل نادي تراث الإمارات.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يشير إلى أن مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي نظم أول مبادرة هي الأولى نوعها وانطلقت من خلال اتجاه فكر القيادة السياسية المصرية تجاه دعم قيمة الإنتاج والمشروعات الصغيرة، وأطلقت السفارة مبادرة دعم المشروعات المصرية الصغيرة تحت رعاية السفير شريف البديوي.

مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي

وقال الملحق العمالي، إن المعرض ضم منتجات من الحرف التراثية والتقليدية المصرية واكسسوارات ومشغولات يدوية وملابس ومأكولات مصرية، ومنتجات رمضانية متنوعة، وصاحب المعرض فعاليات ترفيهية ومسابقات ثقافية وفنية، وأقيم على هامشه بعض الأنشطة الفنية.

ولفت "شاهين" إلى أن الهدف دعم وتمكين الشباب والسيدات أصحاب المشروعات الصغيرة وتقديمهم بشكل يليق باسم مصر ويشجعهم على الاستمرارية، وعرض منتجاتهم بشكل مباشر على الجمهور وبما يتوافق مع قوانين وإجراءات الدولة.