«التضامن» تحدد شروط الحصول على «تكافل وكرامة» (إنفوجراف)

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن برنامج "تكافل وكرامة" هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته الوزارة تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وأضافت الوزارة من خلال إنفوجراف عبر موقعها الإلكتروني أن إجراءات التسجيل للحصول على تكافل وكرامة هى:

• التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة وهى:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- صور شهادة الميلاد مميكنة (شهادة كمبيوتر) لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 سنة

- صورة من بطاقة التموين المميكنة( إن وجدت) بإسم الزوج أو الزوجة مسجل

عليها اسم مكتب التموين.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة العجز والقبول طبيا من القمسيون.

أما شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق:

- حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات.

- وتم مؤخرا وضع شرط عدم الزواج المبكر للبنات أقل من 18 عامًا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 21 بزيادة قدرها 500%، وبلغت نسبة السيدات في الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 74% بقيمة 14 مليار جنيه من إجمالي المستفيدين من الدعم.