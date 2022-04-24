مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق العدوة بالمنيا

شهد طريق مركز العدوة أقصي شمال غربي محافظة المنيا حادث انقلاب سيارة أسفر عن مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين تم نقل جثة الطفل والمصابين لمستشفى العدوة المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة بطريق العدوة شمالي المحافظة وأسفر الحادث عن مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية يرافقها سيارات الإسعاف والمرور إلي مكان الحادث وقامت سيارات الإسعاف بنقل جثة الطفل والمصابين لمستشفى العدوة المركزي حيث تم إيداع جثة الطفل بمشرحة المستشفى وتوفير الإسعافات والعلاج للمصابين في الحادث ووضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي نيابة مركز العدوة للتحقيق في الحادث وقامت إدارة المرور برفع السيارة التي انقلبت والتحفظ عليها وتسيير حركة المرور بالطريق.