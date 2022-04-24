شنغهاى تسجل 39 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت الحكومة المحلية في شنغهاي اليوم الأحد إن 39 مصابا بمرض كوفيد-19 توفوا في المدينة في 23 أبريل، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي، المركز المالي والتجاري في الصين، 19657 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض انخفاضا من 20634 في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الحالات الجديدة التي ظهرت عليها أعراض بلغ 1401 انخفاضا من 2736 في اليوم السابق.

وتكافح شنغهاي حاليا أكبر تفش على الإطلاق لكوفيد-19 في الصين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، و فرنسا، وألمانيا.

و ظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبًا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أوردته جهات علمية دولية، فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.