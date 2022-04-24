تعرف على السهرات الرمضانية الثقافية اليوم

يختتم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الإستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب، مساء اليوم الأحد 23 رمضان، البرنامج الرمضاني لأنشطة الصندوق خلال شهر رمضان المعظم 2022، وذلك بعدد الأنشطة والفعاليات في مراكز الإبداع التابعة للصندوق.

وتستضيف قبة الغوري بمنطقة الأزهر حفل فرقة "نظرة" للإنشاد الديني، والتى تتكون من مجموعة من شباب المنشدين، وتقدم عدد من الابتهالات والتوشيح الدينية منها "رسائل المدد والتجلي" ، و"يا سيدنا النبي نظرة" وغيرها.



جدير بالذكر أن فرقة "نظرة" للإنشاد الديني أسسها المنشد أحمد ربيع عام 2021 من مجموعة من شباب الدارسين للموسيقى وفنون الإنشاد بهدف نشر المحبة والسماحة من خلال المديح النبوي.



ومن قصر الأمير طاز بحي الخليفة يستمع الجمهور إلى عدد من الأغاني لكورال قصر الأمير طاز، والذي تشارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة فى الغناء والعزف تتراوح أعمارهم بين 9- 22 عامًا، وتقدم مزيج بين أغاني الأطفال والأغاني التراثية، ويتضمن البرنامج تقديم مجموعة من الأغنيات منها : "حلوة يازوبة "، " صغيرة على الحب " ،" دارت الأيام" ، "سحب رمشة "،" لولاالملامة "،"بهية" ،وغيرها من الأغنيات.



كما يقام بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز حفل لشباب الغناء العربي والذي يستضيف مجموعة متميزة من الأصوات الذهبية الذين تم اكتشافهم بمسابقة الصوت الذهبي (التى ينظمها صندق التنمية الثقافية سنويا) علي مدار خمس دورات سابقة ، الحفل قيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع.

وفي بيت السحيمي بشارع المعز تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية مجموعة متنوعة من التراث الشعبي والفلكلور النوبي ،إلى جانب فقرة التنورة الاستعراضية ،مع بعض المقطوعات الموسيقية.

يذكرأن "النيل" للآلات الشعبية ،التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ،تعد أضخم وأقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقي ؛ شاركت في الكثير من المحافل الدولية ، ومثلت مصر في مسابقات عدة ، فعلى إيقاعات وأنغام التراث المصري تتلألأ الفرقة بنماذج من الأغنيات الفولكلورية المصرية.

وأخيراً يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفسية حفل ختام البرنامج الرمضاني لهذا العام بإقامة حفل فني للأطفال الأيتام وذوى الهمم، يتضمن عروض الأراجوز وخيال الظل، وعدد من الورش الفنية.

جدير بالذكر أن قطاع صندوق التنمية الثقافية نظم 58 فعالية خلال الفترة من 9 إلى 23 رمضان بمراكز الإبداع التابعة له، والتى شهدت مشاركة لكبار الفنانين والفرق الفنية منهم الفنان عامر التوني، الفنان وائل الفشني، الفنانة منال محيي الدين، الفنان على الهلباوي، ثنائي العود دينا وغسان، المنشد الشيخ محمود التهامي وغيرهم.



ــ الفنانة فاطمة محمد على تحيى الليلة الـ١٤ لبرنامج "هل هلالك"

في سياق متصل، يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى، فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك، الذى يقدمه القطاع مجانا للجمهور يوميا فى الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالى البرنامج حتى ٢٤ رمضان .

وتحيى الليلة الفنانة المطربة "فاطمة محمد على" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، الليلة حفلا فنيا، حيث وتشدو بأجمل الأغانى الدينية والوطنية، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل التى تغنى بها كبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى .

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا .

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل" .