الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تعرف على السهرات الرمضانية الثقافية اليوم

عروض خيال الظل
عروض خيال الظل

يختتم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الإستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب، مساء اليوم الأحد 23 رمضان، البرنامج الرمضاني لأنشطة الصندوق خلال شهر رمضان المعظم 2022، وذلك بعدد الأنشطة والفعاليات في مراكز الإبداع التابعة للصندوق.

 

وتستضيف قبة الغوري بمنطقة الأزهر حفل فرقة "نظرة" للإنشاد الديني، والتى تتكون من مجموعة من شباب المنشدين، وتقدم عدد من الابتهالات والتوشيح الدينية منها "رسائل المدد والتجلي" ، و"يا سيدنا النبي نظرة" وغيرها.


جدير بالذكر أن فرقة "نظرة" للإنشاد الديني أسسها المنشد أحمد ربيع عام 2021 من مجموعة من شباب الدارسين للموسيقى وفنون الإنشاد بهدف نشر المحبة والسماحة من خلال المديح النبوي.


ومن قصر الأمير طاز بحي الخليفة يستمع الجمهور إلى عدد من الأغاني لكورال قصر الأمير طاز، والذي تشارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة فى الغناء والعزف تتراوح أعمارهم بين 9- 22 عامًا، وتقدم مزيج بين أغاني الأطفال والأغاني التراثية، ويتضمن البرنامج تقديم مجموعة من الأغنيات منها : "حلوة يازوبة "، " صغيرة على الحب " ،" دارت الأيام" ، "سحب رمشة "،" لولاالملامة "،"بهية" ،وغيرها من الأغنيات.


كما يقام بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز حفل لشباب الغناء العربي والذي يستضيف مجموعة متميزة من الأصوات الذهبية الذين تم اكتشافهم بمسابقة الصوت الذهبي (التى ينظمها صندق التنمية الثقافية سنويا) علي مدار خمس دورات سابقة ، الحفل قيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع.

 

وفي بيت السحيمي بشارع المعز تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية مجموعة متنوعة من التراث الشعبي والفلكلور النوبي ،إلى جانب فقرة التنورة الاستعراضية ،مع بعض المقطوعات الموسيقية.

 

يذكرأن "النيل" للآلات الشعبية ،التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ،تعد أضخم وأقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقي ؛ شاركت في الكثير من المحافل الدولية ، ومثلت مصر في مسابقات عدة ، فعلى إيقاعات وأنغام التراث المصري تتلألأ الفرقة بنماذج من الأغنيات الفولكلورية المصرية.

 

وأخيراً يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفسية حفل ختام البرنامج الرمضاني لهذا العام بإقامة حفل فني للأطفال الأيتام وذوى الهمم، يتضمن عروض الأراجوز وخيال الظل، وعدد من الورش الفنية.

 

جدير بالذكر أن قطاع صندوق التنمية الثقافية نظم 58 فعالية خلال الفترة من 9 إلى 23 رمضان بمراكز الإبداع التابعة له، والتى شهدت مشاركة لكبار الفنانين والفرق الفنية منهم الفنان عامر التوني، الفنان وائل الفشني، الفنانة منال محيي الدين، الفنان على الهلباوي، ثنائي العود دينا وغسان، المنشد الشيخ محمود التهامي وغيرهم.


ــ الفنانة فاطمة محمد على تحيى الليلة الـ١٤ لبرنامج "هل هلالك"

في سياق متصل، يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى،  فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك، الذى يقدمه القطاع مجانا للجمهور يوميا فى الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالى البرنامج حتى ٢٤ رمضان .

وتحيى الليلة الفنانة المطربة "فاطمة محمد على" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، الليلة حفلا فنيا، حيث وتشدو بأجمل الأغانى الدينية والوطنية، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل التى تغنى بها كبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى .

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا .

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل" .

عروض الأراجوز وخيال الظل تختتم البرنامج الرمضاني لصندوق التنمية الثقافية برنامج هل هلالك الفنانة فاطمة محمد علي

مواد متعلقة

كيف شرح مجيد طوبيا الحالة داخل الوسط الثقافي وصنف النقاد؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 506.86 مليون والوفيات 6 ملايين و612271

ماكرون أم لوبان؟.. الفرنسيون يختارون رئيسهم للسنوات الخمس القادمة

خروج 2672 متعافيا من كوفيد-19 من المستشفيات فى البر الرئيسى الصينى

الخارجية توضح تفاصيل وفاة 3 مصريين فى السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة