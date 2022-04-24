الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تبون: الجزائر لن تتخلى عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن بلاده لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وقضية الصحراء، مؤكدا أن هذه المسألة تتعلق بـ"تصفية الاستعمار".

 

وفي لقاء إعلامي، قال تبون إن "دور الجزائر المحوري في عدة قضايا المنطقة عاد من جديد".

 

وأضاف أن "الجزائر لن تتخلى عن فلسطين والصحراء الغربية لأنها مسألة تتعلق بتصفية الاستعمار".

 

وشدد على أن "القضية الفلسطينية من الثوابت الجزائرية منذ عهد الرئيس هواري بومدين نظرا لقدسية المكان".

 

وعن تغيير مدريد لموقفها حيال قضية الصحراء، اعتبر أن "ما فعلته إسبانيا غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا والقرار ليس من يقبل هذا الحل أو ذاك، فإسبانيا مازالت مسؤوليتها في الصحراء الغربية، والقانون الدولي يعتبرها الدولة المتصرفة حاليا، وغير مسموح لها بمنح بلد مستعمر لدولة أخرى".

 

وتابع: "لدينا علاقات طيبة مع إسبانيا ولكن رئيس الحكومة تخلى عن كل شيء، ونحن نعتبر إسبانيا مسؤولة تاريخيا عن النزاع" المتعلق بالصحراء.

 

وأدرف قوله" نريد تطبيق القانون الدولي بالنسبة لإسبانيا، المشكلة مع حكومة إسبانيا وليس الدولة الإسبانية التي لدينا علاقات وثيقة معها، والمطلوب منها مراجعة موقفها من نزاع الصحراء الغربية".

 

وطمأن الشعب الإسباني مؤكدا أن الجزائر لن تتخلى عن تموينه بالغاز مهما كانت الظروف.

فلسطين الجزائر الغربية الصحراء الغربية الصحراء الغربي تبون لصحراء الغربية استعمار الاستعمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

الخارجية توضح تفاصيل وفاة 3 مصريين فى السعودية

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

قراصنة ينهبون عملات مشفرة بقيمة 182 مليون دولار

مصرع طفل عقب سقوطه من سيارة على طريق بحر البقر

حسام موافى: العلاج بالأعشاب جريمة مكتملة الأركان

دعاء 23 رمضان 2022.. أفضل أدعية الفرج وقضاء الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة