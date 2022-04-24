الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كنائس السويس تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد.. (صور)

كنائس إيبارشية السويس
كنائس إيبارشية السويس

احتفلت كنائس إيبارشية السويس بقداس عيد القيامة المجيد وسط فرحة الأخوة الأقباط، حيث توافد المصلين من مختلف أحياء المحافظة  للمشاركة في صلاة القداس الألهى وترأس نيافة الأنبا بموا أسقف السويس صلاة القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس  بالصباح وشاركه في الصلاة الأباء كهنة الكنيسة وخورس الكنيسة وكانت العظات في الكنائس حول فرح القيامة التي تذكرنا بقيامة السيد المسيح.


ومن كنيسة العذراء مريم بحي الأربعين ترأس الصلاة القمص أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية وراعي الكنيسة وشاركه في الصلاة القمص بيشوي عزيز والقس سيرافيم شفيق والقس شاروبيم فوزي والقس موسى سمير والقس أرسانوس سمري والقس دانيال جمال وخورس الكنيسة.


وفي كنيسة القمص ميخائيل حبيب والقس مقار أسعد والقس يوسف إميل وخورس الكنيسة وخورس الكنيسة.


كما ترأس الأب بشاي إسحق بشاي قداس عيد القيامة المجيد في كنيسة الراعي الصالح للأقباط الكاثوليك وترأس الأب چوزيف وهيب راعي الكنيسة اللاتين بالسويس صلاة القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد.


وفي كنيسة الأنبا أنطونيوس بحي السويس ترأس صلاة  قداس عيد القيامة المجيد القمص إبراهام فهمي والقمص صليب داود والقمص ميرون تواضروس والقس أندراوس فليب والقس مينا إبراهيم والقس بولا والقمص إبراهام وخوس الكنيسة.


وشهدت بعض الكنائس زيارات تهنئة بالعيد من بعض الأحزاب والقيادات بالمحافظة.


كما شهدت كنائس السويس إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة وتم وضع بوابات ‘لكترونية للتأمين على مداخل الكنائس ووضع حواجز مرورية لمنع السيارات من المرور في الشارع الذي تقع فيه الكنيسة.

محافظة السويس تهنئة الاقباط كنائس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

الخارجية توضح تفاصيل وفاة 3 مصريين فى السعودية

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

قراصنة ينهبون عملات مشفرة بقيمة 182 مليون دولار

مصرع طفل عقب سقوطه من سيارة على طريق بحر البقر

حسام موافى: العلاج بالأعشاب جريمة مكتملة الأركان

دعاء 23 رمضان 2022.. أفضل أدعية الفرج وقضاء الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة