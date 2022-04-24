كنائس السويس تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد.. (صور)

احتفلت كنائس إيبارشية السويس بقداس عيد القيامة المجيد وسط فرحة الأخوة الأقباط، حيث توافد المصلين من مختلف أحياء المحافظة للمشاركة في صلاة القداس الألهى وترأس نيافة الأنبا بموا أسقف السويس صلاة القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالصباح وشاركه في الصلاة الأباء كهنة الكنيسة وخورس الكنيسة وكانت العظات في الكنائس حول فرح القيامة التي تذكرنا بقيامة السيد المسيح.



ومن كنيسة العذراء مريم بحي الأربعين ترأس الصلاة القمص أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية وراعي الكنيسة وشاركه في الصلاة القمص بيشوي عزيز والقس سيرافيم شفيق والقس شاروبيم فوزي والقس موسى سمير والقس أرسانوس سمري والقس دانيال جمال وخورس الكنيسة.



وفي كنيسة القمص ميخائيل حبيب والقس مقار أسعد والقس يوسف إميل وخورس الكنيسة وخورس الكنيسة.



كما ترأس الأب بشاي إسحق بشاي قداس عيد القيامة المجيد في كنيسة الراعي الصالح للأقباط الكاثوليك وترأس الأب چوزيف وهيب راعي الكنيسة اللاتين بالسويس صلاة القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد.



وفي كنيسة الأنبا أنطونيوس بحي السويس ترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد القمص إبراهام فهمي والقمص صليب داود والقمص ميرون تواضروس والقس أندراوس فليب والقس مينا إبراهيم والقس بولا والقمص إبراهام وخوس الكنيسة.



وشهدت بعض الكنائس زيارات تهنئة بالعيد من بعض الأحزاب والقيادات بالمحافظة.



كما شهدت كنائس السويس إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة وتم وضع بوابات ‘لكترونية للتأمين على مداخل الكنائس ووضع حواجز مرورية لمنع السيارات من المرور في الشارع الذي تقع فيه الكنيسة.