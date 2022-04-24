الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يصلى من أجل مصر بقداس عيد القيامة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس السبت؛ قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموم، ووكيل البطريركية بالقاهرة، وبعض الآباء الكهنة والرهبان.

وشهد القداس مشاركة عدد كبير من الشعب، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، وتم بث الصلوات عبر التلفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

حضر القداس للتهنئة مندوبون عن السيد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وفضيلة شيخ الأزهر، والسيد رئيس جهاز المخابرات العامة، وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضر للتهنئة أيضًا مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، ووزراء الكهرباء، والتموين، والبيئة، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، وعدد من كبار قيادات القوات المسلحة، ووزارة الداخلية وسفراء بعض الدول، وممثلو العديد من الهيئات والمؤسسات.

وقدم قداسة البابا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساله برقية تهنئة، وكذلك لولي عهد أبو ظبي،  وشكر قداسته جميع المسؤولين وممثلي المجالس والهيئات وسفارات الدول، الذين حضروا للتهنئة ومن أنابوا مندوبين عنهم، ومن أرسلوا برقيات.

ودعا قداسة البابا إلى الصلاة من أجل أن يحفظ الرب مصر ولكي يحل السلام في كافة ربوع العالم، وقال قداسته: "نرفع قلوبنا إلى الله تبارك اسمه، نصلي من أجل حفظ وسلام بلادنا والسلام في كل مكان، ولينجي الله الشعوب من ويلات الحروب والنزاعات، ونصلي من أجل الحكمة لكل الرؤساء وقادة الحكومات والجيوش لكي تسود المحبة ويعم السلام على كل البشر".

القداس القبطية الكنائس المصرية المجيد والشباب

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