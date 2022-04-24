محافظ الدقهلية يفتتح المعرض السنوى «أجرو دلتا».. مايو المقبل

تنطلق فعاليات المعرض السنوي «أجرو دلتا» للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في دورته الخامسة بمدينة المنصورة تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبحضور قيادات وزارة الزراعة ورؤساء لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلسى الشيوخ والنواب وعدد من النقابات المختلفة بالمحافظات ومعاهد بحوث الإنتاج الحيواني والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعمداء كليات الطب البيطري والزراعة والاستزراع السمكي.



ويستمر المعرض لمدة يومين ابتداء من 12 إلى 13 مايو بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.



ويشارك في المعرض هذا العام، مجموعة من كبرى الشركات العاملة في مجالات «الأعلاف، ومعدات مصانع الأعلاف، والاستزراع السمكي، وإضافات الأعلاف، والأدوية البيطرية، واللقاحات، ومستلزمات المزارع، والتلقيح الاصطناعي، والدواجن»، وغيرها من القطاعات المهمة والأساسية في تنمية قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



ويعمل المعرض على إتاحة الفرصة للمربين لعرض أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة بالمزارع، وجودة الأعلاف، وإعطاء الفرصة لطلبة كليات الطب البيطري والزراعة للتواصل مع الشركات للتعرف على سوق العمل وإيجاد فرص للتدريب، ونشر الوعي البيئي بين مربي الدواجن من خلال تنظيم ندوات إرشادية على هامش المعرض يقوم بها كبار المتخصصين.

ويشارك بالمعرض هذا العام أكثر من 80 شركة تتنافس على تقديم كل ما لديها لخدمة القطاع والنهوض به.



وحقق المعرض نجاحًا كبيرًا خلال الأربع سنوات السابقة حيث يتماشى هدفه مع خطة الدولة في تنشيط الاستثمار الزراعي والتوسع في "الإنتاج الداجني، والحيواني، والسمكي" لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي.



يذكر أن معرض المنصورة البيطري "أجرو دلتا" هو أول معرض تم تنظيمه إقليميا لخدمة القطاع البيطري بالمحافظات؛ حيث يعد أول وأهم معرض إقليمي يقوم بخدمة المربين.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دعم المعارض والمربين.