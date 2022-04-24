الرئيس الجزائرى يستعد لإجراء تعديل حكومى جديد دون أن يحدد توقيته

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزمه على إجراء تعديل حكومي جديد دون أن يحدد توقيته والحقائب التي سيشملها هذا التعديل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت إن هذا التعديل سيكون وفق نتائج كل قطاع.

وأضاف أنه يستند إلى مخرجات مجلس الوزراء وما تم تنفيذه ولم ينفذ من قرارات.

وكان تبون أجرى تعديلا حكوميا طفيفا في فبراير الماضي أنهى بموجبه إشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على وزارة المالية، وعين بدلا منه وزير المالية السابق محمد راوية، كما أقال وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال.

وفي العاشر من مارس الماضي أنهى تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي، لـ" ارتكابه خطأ فادحا"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عدم تسجيلها لأي إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولا أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثلت حالة واحدة للشفاء، وتواجد مريض واحد في العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 508 ملايين و723 ألفًا و51 حالة.

وأكدت الجامعة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و215 ألفًا و628 حالة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.9 مليون حالة، وذلك حسب أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني.