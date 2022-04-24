الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير النقل اللبنانى يوجه بتقديم الدعم لإنقاذ ركاب مركب الهجرة الغارق

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

وجه علي حمية، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، جميع المسئولين في ميناء طرابلس البحري بتقديم الدعم لكافة الأجهزة المعنية بعمليات إنقاذ ركاب المركب الغارق بنطاق مدينة طرابلس وعلى متنه 60 شخصا أثناء عملية هجرة غير شرعية.

وقال حمية إن إنقاذ الأرواح على متن القارب الذي غرق في البحر قبالة طرابلس هو الأمر الوحيد الذي يجب متابعته الآن قبل أي شيء آخر.

وأضاف أنه تابع مع قيادة الجيش اللبناني عمليات الإنقاذ التي يقوم بها، معطيا توجيهاته إلى المعنيين في ميناء طرابلس بضرورة وضع كل ما يلزم لكافة الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ، وكذلك وضع الإمكانيات والتسهيلات كافة في الميناء للمساعدة في عمليات الانقاذ.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد طلب استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ ركاب الزورق الذي تعرض للغرق مساء اليوم وعلى متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس البحري شمالي لبنان.

وعلى صعيد آخر، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ ركاب الزورق الذي تعرض للغرق و على متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس البحري شمالي لبنان.

و أكد ميقاتي أنه تابع موضوع غرق الزورق، مؤكدا أنه انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون التابعة لمنطقة طرابلس.

وأوضح أنه أجرى اتصالا بقيادة الجيش اللبناني للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الاجهزة المختصة لانقاذ الركاب.

كما أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني غرق مركب على متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس شمالي العاصمة اللبنانية بيروت.

ووجه الصليب الأحمر 10 سيارات اسعاف إلى ميناء طرابلس لإنقاذ ركاب المركب.

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