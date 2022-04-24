نائب سفير مصر بالكويت تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

تقدمت نائب سفير مصر بالكويت نادين مراد، خلال قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مار مرقس للأقباط الأورثوذكس في الكويت باسم الجالية المصرية بالكويت الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة وللأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح وحكومة الكويت وشعبها الأصيل لما يقدمونه من اهتمام ورعاية دائمين لأبناء الجالية المصرية بما يَعكس متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين.

كما تقدمت نائب سفير مصر بالكويت بالأصالة عن نفسها وباسم زملائها أركان السفارة المصرية في الكويت بخالص التهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية وجميع أبناء مصر في دولة الكويت بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، راجية الله ان يعيده علينا وعلى مصرنا الحبيبة والإنسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

وأضافت: لمن دواعي سروري أن نلتقي بهذه المناسبة المباركة بعد سنتين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، كما يصادف هذا العام تزامن الصوم الكبير مع صيام شهر رمضان المعظم لتعم الاحتفالات بالصوم جميع أبناء الوطن وتحل الأعياد في تواريخ متقاربة، فاليوم نحتفل بعيد القيامة المجيد، ثم بعد أيام قليلة بعيد الفطر المبارك، وبينهما نحتفل بشم النسيم بالتوازي مع عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، فتختلط الأعياد الدينية مع الأعياد الوطنية والقومية في مشهد تلاحمي يبعث على السعادة والأمل.

ونوهت بأنه على الرغم مما يشهده العالم من تداعيات الحروب والتوترات السياسية إلا أن مصر ماضية في خطة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، كما استمرت وتيرة المشروعات القومية الكبرى للنهوض بمصر في كافة المجالات فمنذ أيام قليلة تفقد رئيس الجمهورية منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان ليشهد بدء موسم حصاد القمح وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة تعزز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.

كما تتواصل مشروعات تطوير البنية التحتية والطرق والاسكان، وقطاعات البترول والغاز مع إيلاء اهتمام خاص بإصلاح منظومتي التعليم والصحة وقطاع الرعاية الاجتماعية حيث يأتي بناء الانسان المصري على رأس أولويات الدولة.

من جانبه وجه القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي كنيسة مارمرقس بالكويت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته للأقباط في مصر والعالم وبدولة الكويت بمناسبة عيد القيامة المجيد .

كما وجه الشكر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح والحكومة الكويتية بمناسبة التهنئة للأقباط بالكويت بعيد القيامة .

حضر قداس عيد القيامة السفير هشام عسران رئيس البعثة القنصلية المصرية بالكويت، ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري بالكويت وأبناء الجالية المصرية بالكويت.