الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعثة الاتحاد الأوروبى بلبنان تبحث الاستعدادات للانتخابات النيابية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي ولبنان

كثف أعضاء بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية من نشاطهم اليوم؛ لبحث الاستعدادات لمتابعة الانتخابات المرتقبة في 15 مايو المقبل، بالإضافة إلى بحث تسهيل اقتراع ذوي الإعاقة.


والتقى مراقبو بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لمناقشة التحضيرات للانتخابات النيابية، كما ألتقى فريق من المراقبين رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص ذوي الإعاقة حركيا سيلفانا لكيس؛ لبحث إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع خلال الانتخابات النيابية.


و التقى مراقبو البعثة اليوم رئيس بلدية مرجعيون جنوبي لبنان آمال الحوراني وقائمقام بنت جبيل لمناقشة مسار الإنتخابات النيابيّ في دائرة جنوب لبنان الثالثة.


و كانت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية قد نشرت ثلاثين مراقبا في جميع المناطق اللبنانية ضمن مهمة طويلة المدة لمراقبة الانتخابات اللبنانية التي تجري في الخامس عشر من شهر مايو المقبل.


و ينتشر المراقبون في فرق مكونة من فردين في الدوائر الـ 15 في جميع المناطق اللبنانية و التي تجري فيها الانتخابات لاختيار 128 نائبا بنظام القائمة النسبية.


و كان كبير المراقبين ببعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية عضو البرلمان الأوروبي جورج هولفيني خلال زيارته للبنان قبل أيام أن البعثة حيادية ومستقلة عن المؤسسات الأوروبية، موضحا أنها تعمل باستقلالية تامة عن السلطات اللبنانية والسياسيين و المؤسسات، كما أن تمويلها يتم حصرا من ميزانية الإتحاد الأوروبي.


و أكد أن البعثة لا تتدخل بالعملية الانتخابية و لا تعلن نتائج الفرز ولا تحكم و لا تصادق على نتائج الإنتخابات بأي شكل من الأشكال، بل تقيم العملية الإنتخابية ككل للتأكد من تماشيها مع الإلتزامات الدولية و الإقليمية والوطنية و التعهدات بانتخابات ديموقراطية.

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وائل لطفي

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