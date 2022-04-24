جزيرة غمام الحلقة 22| خلدون لـ البطلان: «إحنا غيركوا»

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 22 الكثير من التفاصيل الشيقة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى «جزيرة غمام» لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22

وخلال الحلقة 22 يدور بين حوار بين العايقة وخلدون قائلاً: «ياعايقة تعالي معايا الليلة مفيش قعدة في الخيمة، الليلة ليله فرجه، الليلة المشهودة»، لترد العايقة: «أجي على فين واتفرج علي ايه، ليتابع:" كيف ينتهي عرفات، وده روحه كبيرة، هيقعد شوية يطلع في الروح، يعني هنتفرج بمزاج، لتعقب: روحه تطلع انت هتعمل ايه، ليرد: "أنا مالي عمره كده أجله كده، أنا عارف انك اتكلمتي معاه كتير وبقي غالي، لتعقب: "غالي ولا رخيص هنعملوا ايه هتموتوه"، ليرد:" هيموتوه احنا مالنا إحنا بتوع فرجه يلا عشان نلحق القصة من أولها".

ويذهب خلدون والعايقة للبطلان، ليسأله: "ايه إلا جاب العايقة هنا، ليرد خلدون:" قولت تتفرج، ليتابع البطلان:" ياخلدون لا حريمكم زي حريمنا ولا طبايعكم زي طبايعنا، ليعقب:" صح الحريم عندنا ربنا خلقهم عشان ينزلوا ويشتغلوا يبيعوا ويشتروا والراجل يقعد في الخيمة مزاج ويسأل روحه كيف ربنا قدره علي المرأة إلا محدش قدر عليها".

طاقم عمل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.