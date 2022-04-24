الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 22| خلدون لـ البطلان: «إحنا غيركوا»

جزيرة غمام
جزيرة غمام

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 22 الكثير من التفاصيل الشيقة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى «جزيرة غمام» لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22

وخلال الحلقة 22 يدور بين حوار بين العايقة وخلدون قائلاً: «ياعايقة تعالي معايا الليلة مفيش قعدة في الخيمة، الليلة ليله فرجه، الليلة المشهودة»، لترد العايقة: «أجي على فين واتفرج علي ايه، ليتابع:" كيف ينتهي عرفات، وده روحه كبيرة، هيقعد شوية يطلع في الروح، يعني هنتفرج بمزاج، لتعقب: روحه تطلع انت هتعمل ايه، ليرد: "أنا مالي عمره كده أجله كده، أنا عارف انك اتكلمتي معاه كتير وبقي غالي، لتعقب: "غالي ولا رخيص هنعملوا ايه هتموتوه"، ليرد:" هيموتوه احنا مالنا إحنا بتوع فرجه يلا عشان نلحق القصة من أولها".

ويذهب خلدون والعايقة للبطلان، ليسأله: "ايه إلا جاب العايقة هنا، ليرد خلدون:" قولت تتفرج، ليتابع البطلان:" ياخلدون لا حريمكم زي حريمنا ولا طبايعكم زي طبايعنا، ليعقب:" صح الحريم عندنا ربنا خلقهم عشان ينزلوا ويشتغلوا يبيعوا ويشتروا والراجل يقعد في الخيمة مزاج ويسأل روحه كيف ربنا قدره علي المرأة  إلا محدش قدر عليها".

طاقم عمل جزيرة غمام 

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام طاقم عمل جزيرة غمام مي عز الدين طارق لطفي مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 جزيرة غمام قناة الحياة

مواد متعلقة

الكبير أوى 6 الحلقة 22| مربوحة للكبير بعد اختفاء العروسة: «نورت يا كلوب العاتمة»

الكبير أوى 6 الحلقة 22|العروسة خطفت الشيخ عماد لعالم موازي

«جزيرة غمام» الحلقة 19.. عرفات للشيخ يسرى: «لو الخلوة بالعايقة عيب ابقى تعالى اقعد معانا»

جزيرة غمام الحلقة 19| عرفات بكلام من القلب: «أنا مش شيخ أنا جاهل» (فيديو)

جزيرة غمام الحلقة 16.. خلدون للعايقة: «إللي يحب من قلبه يخسر سره»

الكبير أوي 6 الحلقة 16|الراقصة البرازيلية «لورديانا» تُثير أزمة بين الكبير و مربوحة (فيديو)

جزيرة غمام الحلقة 15.. بطلان للعمدة: «مش هسلم ولدى حتى لو قتل الجزيرة كلها»

جزيرة غمام الحلقة 15.. بطلان يذهب إلى خلدون ويستعد لإشعال الفتنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

الخارجية توضح تفاصيل وفاة 3 مصريين فى السعودية

الاختيار 3 الحلقة 22.. تسريب لـ خيرت الشاطر يهاجم القضاء والنائب العام: «لا نثق فيهم ولا 1 في المليون»

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

وزير التعليم يؤكد استمرار التشعيب بالثانوية العامة لمدة عامين

السيدة انتصار السيسى تعزى والدة الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث دمياط

الأعلى للجامعات: الالتزام بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة