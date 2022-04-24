الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«سقط من صندوق سيارة».. مصرع طفل على طريق بحر البقر ببورسعيد

اسعاف
اسعاف

لقى طفل مصرعه مساء السبت، إثر سقوطه من على سيارة ربع نقل بطريق بحر البقر جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة وكان الطفل يجلس في صندوق السيارة.

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة بوصول الطفل محمد أسامة محمد كامل 7 سنوات مصاب إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتوفى الطفل أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد أن الطفل كان يجلس داخل صندوق سيارة ربع نقل وكانت السيارة تسير بسرعة زائدة على طريق بحر البقر غير الممهد وخلال تفادي السيارة لمطب ارتفعت السيارة في الهواء وارتفع الطفل فسقط منها وارتطم على الأرض.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث كما أمرت بالتحفظ على جثة الطفل تحت تصرفها بمشرحة مستشفى الزهور والتحفظ على سائق السيارة النقل وحبسه أربع أيام على ذمة التحقيقات.

قانون تحقيق تنسيق اجراءات مصرع

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