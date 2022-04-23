الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد معارض «العيد فرحتنا».. ويطمئن على توافر مستلزمات العيد

محافطة سوهاج
محافطة سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضى نائب المحافظ، عدد من معارض "العيد فرحتنا"، والتى أقيمت بالتعاون مع الغرفة التجارية، لتوفير مستلزمات العيد من الملابس والأحذية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية، التى تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

رافق المحافظ خلال جولته النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وهلال ذكي رئيس حي شرق.

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد معرض "العيد فرحتنا" بمدينة ناصر بجوار استاد سوهاج الرياضي، ثم تفقد المعرض المقام بمنطقة خلف مستشفى الهلال، واختتم جولته بتفقد معرض "العيد فرحتنا" بتقاطع شارع التحرير مع شارع 15، حيث اطمأن "الفقى" على توافر كافة مستلزمات العيد من الملابس والأحذية، والتقي عدد من المواطنين المترددين على تلك المعارض واستمع إلى آرائهم حول المنتجات المعروضة والأسعار.

وأشار الفقى الى إقامة 4 معارض "العيد فرحتنا" داخل مدينة سوهاج، بمدينة ناصر، وخلف مستشفى الهلال، وبشارع التحرير، ومعرض رابع أمام محطة السكة الحديد، بالإضافة الى إقامة ثلاث معارض أخرى بمراكز طهطا، والمنشاة، وجرجا، لافتا الى التجهيز لإقامة معارض أخري بباقى مراكز المحافظة.

تضمنت جولة المحافظ تفقد معرض "أهلا رمضان" بمدينة ناصر، حيث تفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض واطمأن على استمرار توافر كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، موجهًا باستمرار المعرض حتى نهاية الشهر الكريم.

عبدالفتاح السيسي الرئيس مستوى أسعار ملابس فرح على رمضان

رئيس التحرير

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