الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

العائدون الحلقة 22|«صفوان» يفاوض المخابرات العامة على خطة نقل مقاتلي داعش

العائدون
العائدون

واصل مسلسل "العائدون" المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود "رجال الظل" في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وبدأت الحلقة 22 من مسلسل العائدون، بلقاء نبيل ضابط المخابرات العامة، بعنصر المخابرات الأجنبية “صفوان” الذي طلب المقابلة، وعرض الأخير توفير معلومات عن الخطة البديلة لنقل مقاتلي  داعش بعد فشل الخطة الأولى، مقابل إطلاق سراحه.

وكشف “صفوان” أن خطة داعش البديلة لنقل المقاتلين هي استخدام شركة أمن خاصة، ويتم من خلالها نقل المقاتلين بهويات جديدة ويقوموا بالمطلوب كمرتزقة ويعملون مع من دفع أكثر.

وشهدت الحلقة الماضية فى مسلسل العائدون اختراق الأمن المصري الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي عبر علاء الشاب المصري الذي تم تجنيده وغير اسمه لـ ابوعمر المهاجر.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

المخابرات تنظيم داعش DMC المخابرات المصرية أبطال مسلسل العائدون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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