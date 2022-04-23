غرق زورق يحمل 60 شخصًا في ميناء طرابلس اللبناني

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، مساء السبت، عن غرق زورق يحمل نحو 60 شخصًا في ميناء طرابلس.

وأفادت مصادر لبنانية بغرق مركب في عرض البحر قبالة شواطئ الميناء طرابلس فيما تعمل القوات البحرية في الجيش اللبناني على إنقاذ من على متنه والبالغ عددهم حوالي 60 شخصًا أثناء محاولتهم الهرب بطريقة غير شرعية.

وخصص الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي 20 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية للاستجابة لأزمة انعدام الأمن الغذائي المتزايد والاحتياجات الأخرى للفئات الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالأزمات المتفاقمة في لبنان.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي أن هذا التمويل يستهدف اللبنانيين الضعفاء، وكذلك اللاجئون الذين يعيشون في البلد الذي يستورد 96٪ من قمحه من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف البيان أن التمويل الجديد سيُركز على المناطق والمجتمعات التي ثبت فيها انعدام الأمن الغذائي، وعدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية أو تنامي مخاوف حماية السكان اللبنانيين الضعفاء واللاجئين المحتاجين. وسيتم تقديم المساعدة الإنسانية للاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.