السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كريم قاسم يعلن الانتهاء من تصوير مشاهد «يوتيرن» (فيديو)

كريم قاسم
كريم قاسم

انتهى الفنان كريم قاسم من تصوير مشاهد مسلسل “يوتيرن” والذي ينافس به خلال سباق الدراما الرمضانية 2022.

ونشر قاسم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" مقطع فيديو يعلن فيه الانتهاء من تصوير مشاهد العمل.

https://fb.watch/cA3DSbmj3c/

ويجسد كريم قاسم دور قبطان يدعى “خالد”، له علاقات متعددة يدخل في صراع عائلي بسبب زواجه من امرأة فارق السن بينهما كبير، ويورط في حادث قتل سيدة بالسيارة عن طريق الخطأ، لتبدأ محاولات ابتزازه.

وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

جدير بالذكر أن الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل يوتيرن كشفت عن أن خالد (كريم قاسم) هو العقل المدبر لجريمة القتل التي ارتكبها مع يارا (ريهام حجاج)، حيث اتفق سابقًا مع شوقي (محمود حافظ) على إجراء الحادثة، ودرّبه عليها أكثر من مرة، كما اشترى له مقطورة جديدة كي يضمن ولائه له أمام يارا.

وفي الوقت نفسه يواجه خالد محاولة يارا وزوجته هدى (عبير صبري) بعدما أدركتا أنه هو السبب وراء ما حدث لهما، وأنه كان يخدعهما بذكاء، وحاولت يارا خداع خالد عن طريق محاولتها في الصلح بينه وبين زوجته، ليشعر خالد بأن خطته تسير كما رسمها، ولكنه في النهاية مازال غير واثقًا في التعامل معهما.

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

مهرجان القاهرة ريهام حجاج محمود حافظ مهرجانات تصوير مسلسل watch it منصة watch it الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل يوتيرن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 22.. تسريب لـ خيرت الشاطر يهاجم القضاء والنائب العام: «لا نثق فيهم ولا 1 في المليون»

الأعلى للجامعات: الالتزام بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني

السيدة انتصار السيسى تعزى والدة الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث دمياط

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

الاختيار 3 الحلقة 22.. المخابرات الحربية ترشح عنصرين كطعم للعمل مع المخابرات الأجنبية

الاختيار 3 الحلقة 22| السيسي: «واجبنا نحمي البلد ونطمن المصريين.. مش هنسيب البلد تنهار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة