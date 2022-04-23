كريم قاسم يعلن الانتهاء من تصوير مشاهد «يوتيرن» (فيديو)

انتهى الفنان كريم قاسم من تصوير مشاهد مسلسل “يوتيرن” والذي ينافس به خلال سباق الدراما الرمضانية 2022.

ونشر قاسم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" مقطع فيديو يعلن فيه الانتهاء من تصوير مشاهد العمل.

https://fb.watch/cA3DSbmj3c/

ويجسد كريم قاسم دور قبطان يدعى “خالد”، له علاقات متعددة يدخل في صراع عائلي بسبب زواجه من امرأة فارق السن بينهما كبير، ويورط في حادث قتل سيدة بالسيارة عن طريق الخطأ، لتبدأ محاولات ابتزازه.

وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

جدير بالذكر أن الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل يوتيرن كشفت عن أن خالد (كريم قاسم) هو العقل المدبر لجريمة القتل التي ارتكبها مع يارا (ريهام حجاج)، حيث اتفق سابقًا مع شوقي (محمود حافظ) على إجراء الحادثة، ودرّبه عليها أكثر من مرة، كما اشترى له مقطورة جديدة كي يضمن ولائه له أمام يارا.

وفي الوقت نفسه يواجه خالد محاولة يارا وزوجته هدى (عبير صبري) بعدما أدركتا أنه هو السبب وراء ما حدث لهما، وأنه كان يخدعهما بذكاء، وحاولت يارا خداع خالد عن طريق محاولتها في الصلح بينه وبين زوجته، ليشعر خالد بأن خطته تسير كما رسمها، ولكنه في النهاية مازال غير واثقًا في التعامل معهما.

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.