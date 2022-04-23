حبس ممرضتين بتهمة إهمال علاج والدة منة شلبى فى الغردقة

قرر المستشار محمد خلاف رئيس محكمة جنح الغردقة بالبحر الأحمر، حبس ممرضتين شهرًا على خلفية اتهامهما بالإهمال الطبي في البلاغ المقدم من الفنانة منة شلبي لنيابة الغردقة الجزئية.

وحررت الفنانة منة شلبي محضرًا بدائرة قسم ثان الغردقة، ضد ممرضتين تتبعان شركة خدمات طيبة وتقومان بعلاج والدتها بمنتجع الجونة السياحي.

وأكدت الفنانة في المحضر الذي تم تحريره بدائرة قسم ثان الغردقة، حمل رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة، أن الممرضتين أهملتا أداء عملهما مما أضر بوالدتها، حيث تعاملتا بشكل خاطئ مع جرح والدتها مما أدى إلى تأخر حالتها.

وبدأت أجهزة الأمن في التعامل مع المحضر المحرر الموجه للمرضتين واللتين تعملان بإحدى شركات الخدمات الطبية التي تمتلك فرعًا داخل منتجع الجونة السياحي شمالي مدينة الغردقة.

يذكر أن الفنانة منّة شلبي ووالدتها يقضيان فترة نقاهة وعلاج بمنزلهما الكائن بالجونة وقامتا بإحضار الممرضات للقيام بعملهما، وتم تحريرمحضر إهمال لهما وجارٍ التحقيق في الواقعة.