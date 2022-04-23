داعش يتبنى هجومين فى نيجيريا أوقعا 3 قتلى و11 جريحًا

تبنّى تنظيم داعش في غرب إفريقيا، السبت، هجومين في ولايتين بوسط وشمال شرق نيجيريا، استهدف الأول مركزًا للشرطة وأودى بحياة ثلاثة عناصر أمن، فيما استهدف الثاني حانة موقعًا 11 جريحًا.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الشرطة وليام أوفي آيا، إن الهجوم الأول شُنّ على مركز أمن في مدينة أدافي بولاية كوجي، وشهد تبادلًا عنيفًا لإطلاق النار مع عناصر الأمن.

أضاف المسئول أن "المركز فقد ثلاثة من عناصره خلال تبادل إطلاق النار"، مبينًا أن المهاجمين تمكنوا من الفرار رغم إصابتهم بأعيرة نارية، لكن الجهود جارية "للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

وأكد تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم في بيان نشره على قناته في تطبيق تلجرام، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

وفي ولاية تارابا في شمال شرق نيجيريا، وقع تفجير في حانة تقدم مشروبات كحولية مهربة في منطقة نوكاي على مشارف عاصمة الولاية جالينغو نحو الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش الجمعة، على ما صرح المتحدث باسم الشرطة عثمان عبدالله لوكالة فرانس برس.

وقال عبدالله "المتفجرة المخبأة في كيس من البوليثين تركها شخص مجهول في الحانة أثناء انقطاع التيار الكهربائي"، مشيرًا إلى "إصابة 11 شخصًا في الانفجار، هم عشرة رجال وامرأة".

ورفض المتحدث التكهن بهوية المتورطين بالتفجير، لكن تنظيم داعش في غرب إفريقيا أعلن السبت مسئوليته عنه.