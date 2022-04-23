مصرع حداد فى مشاجرة مع ابن عمه بالقليوبية

لقى حداد مصرعه بقرية السيفا التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري من فرد خرطوش خلال مشاجرة نشبت بينه وبين نجل عمه "عاطل" بسبب خلافات الجيرة.

وصرحت نيابة مركز طوخ بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال البحث الجنائى حول الواقعة.

وكانت قرية السيفا التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية شهدت في 17 أبريل الجارى إصابة حداد بشظايا خرطوش وجروح قطعية على يد نجل عمه "عاطل" مقيم ذات العنوان خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي بوصول حداد مصابًا بشظايا خرطوش وجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "ع ش ع" 38 سنة حداد مصابًا بشظايا خرطوش وجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم و"ك ع ع" عاطل 27 سنة نجل عم الأول بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى من سلاح ناري "فرد خرطوش" محدثًا إصابة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.