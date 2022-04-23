السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع حداد فى مشاجرة مع ابن عمه بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

لقى حداد مصرعه بقرية السيفا التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري من فرد خرطوش خلال مشاجرة نشبت بينه وبين نجل عمه "عاطل" بسبب خلافات الجيرة.

وصرحت نيابة مركز طوخ بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال البحث الجنائى حول الواقعة.

وكانت قرية السيفا التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية شهدت في 17 أبريل الجارى إصابة حداد بشظايا خرطوش وجروح قطعية على يد نجل عمه "عاطل" مقيم ذات العنوان خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي بوصول حداد مصابًا بشظايا خرطوش وجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "ع ش ع" 38 سنة حداد مصابًا بشظايا خرطوش وجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم و"ك ع ع" عاطل 27 سنة نجل عم الأول بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى من سلاح ناري "فرد خرطوش" محدثًا إصابة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية مصرع محافظة القليوبية خلافات خلافات الجيرة مدينة طوخ مدير أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

السيدة انتصار السيسى تعزى والدة الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث دمياط

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

الكبير أوى 6 الحلقة 22| لعنة عروسة العترة تحل بالشيخ عماد

حار نهارًا.. «الأرصاد» توضح حالة طقس الأحد

بسبب الميراث.. عامل يقتل نجلة عمته بـ10 طعنات فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة