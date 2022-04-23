السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الإفريقية ترحب بتخصص الاتحاد الأوروبى 600 مليون يورو عبر مرفق السلام

المفوضية الإفريقية
المفوضية الإفريقية

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي إقرار مساعدات في إطار مرفق السلام الأوروبي، بما قيمته 600 مليون يورو، وسيتم تسليمها على ثلاث دفعات ابتداء من عام 2022 وحتى عام 2024.
وأشار بيان رئيس المفوضية، إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لمدة 3 سنوات هو دليل على الالتزام ببناء شراكة أقوى بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع الإعلان المشترك للقمة السادسة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في بروكسل، في شهر فبراير 2022.
وأكد رئيس المفوضية على أهمية التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف لتعزيز عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي من أجل بناء سلام دائم في القارة.
يذكر أن مرفق السلام الأوروبي يدعم الشركاء في جميع أنحاء العالم في المجالات العسكرية والدفاعية، لا سيما إفريقيا، لأهمية معالجة الأزمات والصراعات العنيفة في القارة الإفريقية بشكل مشترك وبطريقة شاملة، فيما سيتمكن الاتحاد الإفريقي من طلب الدعم الأوروبي لعمليات دعم السلام الفردية عند ظهور الاحتياجات؛ مما يسمح بالاستجابة السريعة للتطورات الأمنية ذات الصلة في القارة الإفريقية.

أديس أبابا إثيوبيا الاتحاد الأوروبي المفوضية الإفريقية

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وائل لطفي

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