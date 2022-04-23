الرئيس الإيطالى: التضامن تجاه أوكرانيا يجب أن يكون رسميًا ومتماسكًا

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن بعض الناس لا يبالون بمصير أوكرانيا.. داعيا إلى أن يكون التضامن تجاه أوكرانيا، رسميا ومتماسكا.

وأضاف ماتاريلا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، أن "الاحتفال بذكرى تحرير إيطاليا في 25 أبريل الذي يوافق يوم الإثنين بمناسبة تحرير إيطاليا من النازيين والفاشيين في عام 1945 يذكرنا بشعب ناضل لتأكيد حقه في السلام بعد الحرب التي أرادها النظام الفاشي".

وتابع: "لقد كانت تجربة مروعة، يبدو أنه قد نسيها، في هذه الأسابيع، أولئك الذين يُظهرون عدم اكتراث بمصائر الناس وحرياتهم، متجاهلين القيم المشتركة التي بُني عليها التعايش السلمي بين الشعوب بصعوبة في العقود القليلة الماضية".

وأشار الرئيس الإيطالي إلى أن النيران التي أٌشعلت في قواعد المجتمع الدولي مدمرة، وقد تنتشر آثارها ما لم ننجح في إيقافها على الفور.

وأضاف أن "التضامن تجاه أوكرانيا يجب أن يكون رسميا ومتماسكا"، مضيفا أنه "من الممكن أن يترتب على ذلك بعض التضحيات، لكنها ستكون أقل بكثير؛ مما قد يحدث إذا لم يتم وقف هذا العدوان على الفور".